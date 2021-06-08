Женя Кот снял на видео гимнастический трюк с Натальей Татаринцевой.

Украинский хореограф Евгений Кот отправился в отпуск со своей супругой Натальей Татаринцевой.

При этом даже во время отдыха на море супруги не забывают о танцах. Они сняли на видео, как выполняют сложный гимнастический трюк. Стоит отметить, что у Татаринцевой идеальная фигура и растяжка, которую она продемонстрировала в кадре.

"Оу, жарко", "Горячо", "Шикарно", "Крутые", "Красиво", - пишут поклонники.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева: история любви

В 2015 году Женя встретил свою будущую жену Наталью Татаринцеву, на сегодня четырехкратную чемпионку мира по танцу на пилоне.

С ней артист освоил направление пилона и акробатики и уже в 2016 году стал бронзовым призером международного чемпионата PoleArt Cyprus 2016. Также в 2016 году Евгений и Наталья открыли собственную школу воздушной хореографии "Тата Арт Агар".

В 2019 году Евгений Кот и Наталья Татаринцева провели красивую церемонию бракосочетания на Таити.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич