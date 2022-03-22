Певица обработала снимки в фотошопе.

С начала войны в Украине главным "крашем" всех женщин стал советник главы ОПУ Алексей Арестович с привлекательной внешностью и завораживающим голосом, которого даже прозвали "успокоительным".

Так, певица Слава Каминская не осталась в сторонке и выразила солидарность со всеми женщинами. В фотошопе она обработала свои семейные снимки с экс-супругом Эдгаром Каминским и детьми - Лаурой и Леоном. Но вместе лица Эдгара и детей она добавила лицо Арестовича. В итоге получились достаточно романтические и в то же время забавные фотографии.

"Вся жизнь в карусели. Девочки, не ссорьтесь. Поздно. У меня все. Алексей, можно их (оккупантов, - УНИАН) как-то в ускоренном режиме выгнать?", - написала Слава.

Поклонники отметили, что Каминская подняла им настроение в такое непростое время.

"Это очень смешно", "Блин, мне тоже такой коллаж надо сделать, надеюсь муж не обидится", "Детки на папу похожи", - пишут фаны в комментариях.

Напомним, ранее Слава Каминская жестко потроллила кадыровцев.

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