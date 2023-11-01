Он избавился от статуса женатого мужчины.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который сейчас вместе с дочерью Софией находится на своей родине, почистил свой Instagram. Так, он избавился от статуса женатого мужчины.

Ранее в его блоге можно было увидеть, что он женат на Лилии, однако сейчас этого там нет. Более того, Мурат отписался от девушки в социальной сети.

Вероятно, слухи о разводе оказались правдой. При этом ни Мурат, ни Лилия никак не комментируют свои отношения.

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Известно и то, что пара вместе не живет. Налчаджиоглу сейчас находится в Турции, а Лилия уехала в Черновцы, несмотря на то, что ранее жила с бизнесменом в Киеве.

Развод Мурата Налчаджиоглу

В ноябре 2023 года появились слухи о том, что Мурат и Лилия расстались после 4 месяцев брака. Они удалили общие фото из сети, а Лилия, к тому же, отписалась от супруга в Instagram.

После этого поклонники начали засыпать Мурата вопросами о его личной жизни. Он попросил ее не обсуждать.

"Прошу вас уважать мои личные границы и не задавать вопросы относительно личной жизни. Я всегда выбирал молчание и сейчас выбираю молчать. Я не человек шоу-бизнеса или соцсетей. Я простой и настоящий человек. Это не значит, что я ангел, я просто человек. Прошу не обсуждать меня и мою семью", – обратился к поклонникам Налчаджиоглу.

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