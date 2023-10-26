Он обратился к поклонникам с просьбой не лезть в его личную жизнь.

Недавно появились слухи о разводе турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу с его второй женой Лилией. Пара удалила совместные фотографии в соцсетях, а Лилия даже отписалась от супруга в Instagram.

Это вызвало много вопросов у поклонников пары. Поэтому они начали "штормить" Мурата в директе. В итоге он не выдержал такого напора и решил прокомментировать ситуацию.

Налчаджиоглу воздержался от обьяснений по поводу развода, однако добавил, что никогда публично не обсуждал свою личную жизнь и не планирует этого делать в дальнейшем.

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"Прошу вас уважать мои личные границы и не задавать вопросы относительно личной жизни. Я всегда выбирал молчание и сейчас выбираю молчать. Я не человек шоу-бизнеса или соцсетей. Я простой и настоящий человек. Это не значит, что я ангел, я просто человек. Прошу не обсуждать меня и мою семью", – обратился к поклонникам Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости

Последнее время Мурат находился в Турции. Известно, что он перенес операцию. К счастью, все прошло хорошо. Он уже вернулся в Украину.

В это же время появились слухи о его разводе с супругой. Ни Налчаджиоглу, ни Лилия официально не подтвердили эту информацию. Однако судя по их поведению в сети, у пары действительно возник серьезный конфликт.

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