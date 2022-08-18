Аслан Ахмадов защитил Билык от нападок россиян после того, как она назвала Тарзана д*рьмом.

Бывший супруг украинской певицы Ирины Билык - Аслан Ахмадов - поставил на место российских богачей, которые пытались "подколоть" ее якобы за выступления в России.

Об этом рассказал российский актер Стас Садальский в Instagram.

Оказывается, что селебрити пришли на вечеринку в Москве, где одна из гостей вспомнила Ахмадову о поступке его бывшей супруги на концерте в Майями, когда она позвала на сцену маму путинистки Наташи Королевой и публично сказала, что ее зять Тарзан, поддерживающий убийства украинцев, - д*рьмо.

"Там встретил старого приятеля, мужа и отца ребенка украинской замечательной певицы Ирины Билык, еще были околотусовочные люди. После выпитого они начали щипать Аслана, мол, вот Божена Рынска написала в фейсбуке, что ваша супруга каждый год ездит в Россию на заработки и сказала о муже Наташе Королевой – дескать, он говно", – написал Садальский.

Аслан не стал молчать и быстро встал на защиту Билык, с которой воспитывает сына Табриза от суррогатной матери.

"Одно могу сказать: моя жена 10 лет как не была в России, а ваша мерзкая Божена – подлая и дешевая, прости, Господи", – процитировал Садальский бывшего мужа Ирины Билык.

Напомним, ранее Ирина Билык позвала на сцену маму одиозной Королевой и назвала ее зятя-путиниста "гов**м".

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