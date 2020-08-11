Ефремов попал в реанимацию с подозрением на инсульт - СМИ

Врачи поставили актеру предварительный диагноз — инсульт.

По информации росСМИ, актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии.

Читайте также"Ничего не помню": скандальный актер Ефремов не признал вину в смертельном ДТП

Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на слова источника в медучреждении.

"Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему", - говорится в сообщении.

"Врачи поставили Михаилу Ефремову предварительный диагноз — инсульт", - пишет Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что медики "скорой" помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.

Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда перенесли на утро среды, 12 августа.

ДТП с участием Ефремова: когда произошла авария

8 июня на Смоленской площади в Москве машина Ефремова выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого умер в больнице. Установлено, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Под домашним арестом Ефремов находится с 9 июня, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram