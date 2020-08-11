Ефремов попал в реанимацию с подозрением на инсульт - СМИ
16:02, 11 августа 2020Звезды
290 0
Врачи поставили актеру предварительный диагноз — инсульт.
У Ефремова заподозрили инсульт / фото ua.depositphotos.com
По информации росСМИ, актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии.
Читайте также"Ничего не помню": скандальный актер Ефремов не признал вину в смертельном ДТП
Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на слова источника в медучреждении.
"Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему", - говорится в сообщении.
"Врачи поставили Михаилу Ефремову предварительный диагноз — инсульт", - пишет Telegram-канал Mash.
- Ранее сообщалось, что медики "скорой" помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
- Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда перенесли на утро среды, 12 августа.
ДТП с участием Ефремова: когда произошла авария
- 8 июня на Смоленской площади в Москве машина Ефремова выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого умер в больнице. Установлено, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
- Под домашним арестом Ефремов находится с 9 июня, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter