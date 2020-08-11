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Ефремов попал в реанимацию с подозрением на инсульт - СМИ

16:02, 11 августа 2020
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У Ефремова заподозрили инсульт / фото ua.depositphotos.com

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Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на слова источника в медучреждении.

"Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему", - говорится в сообщении.

"Врачи поставили Михаилу Ефремову предварительный диагноз — инсульт", - пишет Telegram-канал Mash.

  • Ранее сообщалось,  что медики "скорой" помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
  • Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда перенесли на утро среды, 12 августа.

ДТП с участием Ефремова: когда произошла авария

  • 8 июня на Смоленской площади в Москве машина Ефремова выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого умер в больнице. Установлено, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
  • Под домашним арестом Ефремов находится с 9 июня, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Теги: #Михаил Ефремов