В крови Ефремова нашли наркотики - СМИ

В крови Ефремова нашли кокаин и каннабис.

В крови актера Михаила Ефремова, который вчера вечером устроил смертельное ДТП, нашли наркотики.

По результатам химико-токсилогического исследования в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена. Об этом сообщает Рен-ТВ.

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Помимо прочего, Ефремов перед тем, как сесть за руль употребил алкоголь. Во время первого исследования в выдыхаемом воздухе была обнаружена 1,05 мг/л алкоголя. Во время второго исследования – 1,23 мг/л.

Врачи зафиксировали и косвенные признаки очень сильного опьянения. Зрачки артиста были расширены, реакция на свет вялая, координационные пробы он выполнял с грубым промахиванием (сведение пальцев рук с закрытыми глазами).

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль.

Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

Актеру грозит 12 лет колонии.

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