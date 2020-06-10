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Вдова погибшего в ДТП не собирается идти на "мировую" с Ефремовым: пусть посидит

15:32, 10 июня 2020
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Ефремову грозит 12 лет лишения свободы / скриншот с видео

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«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка, а большая, выше. Потому что правильно сказали, все равно найдут льготы, найдут отмазки, но хотя бы из двенадцати (лет) половину действительно пусть посидит. А может быть и вылечится», – заявила она.

По словам женщины, представители Ефремова не связывались с ней после ДТП.

Как писал УНИАН, 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем джипа выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водителя этого автомобиля Сергея Захарова  госпитализировали, однако в больнице он умер.

Актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал и назвал произошедшее чудовищным. 9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

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Теги: #Михаил Ефремов