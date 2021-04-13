Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Бразильская модель Эбби Довс в очередной раз решила порадовать глаз своим поклонникам.
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Звезда Instagram, за которой следят аж три миллиона пользователей, показала фото в красном микробикини. Отметим, что девушка прибегала к помощи пластических хирургов и делала маммопластику, поэтому и не странно, что она хочет показать свои аппетитные формы окружающим.
Кроме того, у нее красивое тело. Известно, что Довс не только сама занимается спортом, но и помогает другим привести свое тело в тонус.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Кто такая Эбби Довс:
- Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
- С детства мечтала стать супермоделью
- Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"
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