Эбби Довс порадовала поклонников новым снимком в неглиже.

Бразильская модель Эбби Довс в очередной раз решила порадовать глаз своим поклонникам.

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Звезда Instagram, за которой следят аж три миллиона пользователей, показала фото в красном микробикини. Отметим, что девушка прибегала к помощи пластических хирургов и делала маммопластику, поэтому и не странно, что она хочет показать свои аппетитные формы окружающим.

Кроме того, у нее красивое тело. Известно, что Довс не только сама занимается спортом, но и помогает другим привести свое тело в тонус.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич