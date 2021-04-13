Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse

Бразильская модель Эбби Довс в очередной раз решила порадовать глаз своим поклонникам.

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Звезда Instagram, за которой следят аж три миллиона пользователей, показала фото в красном микробикини. Отметим, что девушка прибегала к помощи пластических хирургов и делала маммопластику, поэтому и не странно, что она хочет показать свои аппетитные формы окружающим. 

Кроме того, у нее красивое тело. Известно, что Довс не только сама занимается спортом, но и помогает другим привести свое тело в тонус. 

Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse

Кто такая Эбби Довс:

  • Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
  • С детства мечтала стать супермоделью
  • Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич