В особняк известного американского актера Джони Деппа в Лос-Анджелесе на Голливуд-Хиллз проник бездомный мужчина. Он выпил напиток в баре и принял душ.
Читайте такжеМэрилин Мэнсон стал популярнее на фоне секс-скандалаОб этом сообщает издание TMZ.
Полицию вызвал сосед актера, который заметил бездомного на заднем дворе у бассейна.
Второй вызов поступил от службы безопасности, которая сообщила о проникновении непосредственно в дом.
Когда полицейские прибыли на место, мужчина принимал душ в ванной дома актера и отказывался выходить. Перед этим он залез в бар и приготовил себе напиток.
Бездомного привлекут к уголовной ответственности из-за того, что при задержании он не подчинился требованиям полиции и им пришлось выломать дверь.
Вас также могут заинтересовать новости
- Джонни Депп рассказал, что ждет от 2021 года
- Мэрилина Мэнсона обвинили в сексуальном насилии: "годами издевался"
- Звезда "Трансформеров" после секс-скандала приостановил карьеру и лечится
- Звезды сериала "Баффи – истребительница вампиров" обвинили режиссера в жестокости на съемках
- Шайа ЛаБаф убивал бродячих собак, чтобы вжиться в роль – экс-девушка актера
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram