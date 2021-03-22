Мужчину привлекут к уголовной ответственности.

В особняк известного американского актера Джони Деппа в Лос-Анджелесе на Голливуд-Хиллз проник бездомный мужчина. Он выпил напиток в баре и принял душ.

Читайте такжеМэрилин Мэнсон стал популярнее на фоне секс-скандалаОб этом сообщает издание TMZ.

Полицию вызвал сосед актера, который заметил бездомного на заднем дворе у бассейна.

Второй вызов поступил от службы безопасности, которая сообщила о проникновении непосредственно в дом.

Когда полицейские прибыли на место, мужчина принимал душ в ванной дома актера и отказывался выходить. Перед этим он залез в бар и приготовил себе напиток.

Бездомного привлекут к уголовной ответственности из-за того, что при задержании он не подчинился требованиям полиции и им пришлось выломать дверь.

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Автор: Катерина Шварц