Супруги пережили непростой период, они потеряли ребенка.

Известная модель Крисси Тейген и ее супруг, певец Джон Ледженд, снова стали родителями. Четвертого ребенка для них родила суррогатная мать. Малыш появился на свет 19 июня, однако рассказать о радостном событии они решили только сейчас.

Тейген и Ледженд назвали малыша Реном, а второе имя, Александр, дали ему в честь его сурмамы. Модель благодарна женщине, которая выносила и родила для нее ребенка.

Супруга Ледженда рассказала, что первая подсадка эмбриона сурмаме не увенчалась успехом. Однако они решили попробовать.

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В это время сама Тейген уже была беременна, после потери ребенка в 2020 году она долго не решалась снова попробовать завести ребенка, но затем у нее получилось выносить девочку. Она родила дочь всего шесть месяцев назад, а теперь же стало известно, что у нее появился четвертый ребенок.

Дети Джона Ледженда - что известно

Популярный певец живет в браке с моделью и ведущей Крисси Тейген. В 2016 году у них родилась дочь Луна Симона, в 2018 они стали родителями во второй раз - на свет появился мальчик Майлз Теодор. В 2020 году Тейген снова забеременела, однако вскоре стало известно, что она потеряла ребенка. У нее открылось сильное кровотечение, врачам пришлось делать аборт.

После этого Тейген впала в депрессию и сильно переживала. Она боялась, что больше не сможет родить. Однако в январе 2023 года Тейген родила дочь - Эсти Максин.

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