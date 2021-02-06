Также модель рассказала подробности о домашних родах.

Американская супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки мартовского номера Vogue, а также дала изданию интервью, в котором рассказала о беременности и родах дома.

Читайте такжеМодель Джиджи Хадид поделилась снимком с дочкойВ частности она призналась, что рожала в доме матери в штате Пенсильвания, около 14 часов. Рядом с ней был ее партнер Зейн Малик, мать Иоланда, сестра Белла, местная акушерка и ее помощник. Ребенка во время родов принимал Зейн, передает ТСН.

"Я даже не поняла, что она уже родилась. Я была так измотана, что посмотрела вверх и увидела, что он (Зейн Малик - ред.) держит ее. Это было так мило", - рассказала в интервью Джиджи.

Изначально девушка планировала рожать в больнице Нью-Йорка, но затем на ее решение повлияла пандемия коронавируса и ограничения числа людей в родильном отделении, которые не позволили бы Иоланде и Белле присутствовать. Затем они с Зейном посмотрели документальный фильм 2008 года "Роды как бизнес", в котором критически оценивается медицинское вмешательство и рассказывается об успешных домашних родах.

"Мы оба посмотрели друг на друга и подумали, я думаю, это и был призыв", - говорит Джиджи.

Они поставили надувную ванну с водой в своей комнате, выгнали всех кошек и когда Зейн спросил, чтобы она хотела послушать, Джиджи попросила включить для нее запись ее любимого детского фильма "Индеец в шкафу", который они смотрели в первые часы схваток.

"Это то, о чем мы никогда не говорили, но в тот момент обнаружили, что оба любим этот фильм", - рассказала модель.

Также она рассказала, что рожала без эпидуральной анестезии, но с поддержкой близких, которые были в этот момент с ней. "Я знаю, что моя мама, Зейн и Белла гордились мной, но в определенные моменты я видела, что каждый из них в ужасе", - сказала модель.

Девочка родилась осенью 2020 года, назвали ее Хай, видимо сокращенно от Хайрия. С арабского имя переводится как "избранная". Няни у малышки нет, а справиться со всем Джиджи помогают бабушки и Зейн.

"У вас появился ребенок, и вот вы вместе лежите в постели, смотрите на него и спрашиваете себя: "Окей, что теперь?". И вы задаете всем своим друзьям одни и те же вопросы, и у всех у них разные ответы. И тогда ты понимаешь, что у каждого свое мнение. И ты начинаешь делать это по-своему. И, возможно, ты даже прислушиваешься к советам других людей, но, в конце концов, ты всегда будешь делать это немного по-другому. Ведь это наш путь", - говорит супермодель.

На снимках, опубликованных в издании, Джиджи позировала в усыпанной цветами шляпе Harlem's Heaven Hats, боди Saint Laurent от Anthony Vaccarello с перьями и серьгу Tiffany & Co, изысканном пальто от Prada, жакете и платье от Александра Маккуина, образе от Chanel, сандалиях на платформе с цепочкой от Versace и платье Bottega Veneta. Автором снимков стал Итан Джеймс Грин.

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Автор: УНИАН