Актер долго не мог устроиться на работу.

Известный актер Джейсон Момоа рассказал, что его семья переживала бедность.

Об этом сообщает InStyle.

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После съемок в сериале "Игра престолов" Джейсон долго не мог найти работу. В итоге его семье даже не было за что кушать. Более того, у него было много долгов.

"Я имею в виду, что мы голодали после "Игры престолов". Я не мог получить работу. Это очень сложно, когда у вас есть дети и вы полностью в долгах", - сказал Момоа.

Но все изменилось в 2016 году. Тогда актера позвали на съемки фильма "Лига справедливости". Через два года знаменитость получил бешеную популярность и гонорары за главную роль в фильме "Аквамен".

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Автор: УНИАН