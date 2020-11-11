Известный актер Джейсон Момоа рассказал, что его семья переживала бедность.
Об этом сообщает InStyle.
Читайте такжеДжейсон Момоа показал кадры с новых съемок (видео)
После съемок в сериале "Игра престолов" Джейсон долго не мог найти работу. В итоге его семье даже не было за что кушать. Более того, у него было много долгов.
"Я имею в виду, что мы голодали после "Игры престолов". Я не мог получить работу. Это очень сложно, когда у вас есть дети и вы полностью в долгах", - сказал Момоа.
Но все изменилось в 2016 году. Тогда актера позвали на съемки фильма "Лига справедливости". Через два года знаменитость получил бешеную популярность и гонорары за главную роль в фильме "Аквамен".
Другие новости УНИАН:
- "Прощай, Дрого!": звезда «Игры престолов» сбрил бороду ради экологии (видео)
- "Ну, это прям порно": Джейсон Момоа показал "грязные" фото, фанатки в восторге
- Андрей Данилко показал трехуровневую квартиру в Киеве
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram