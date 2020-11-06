Исполнительница рассказала о "хейтерском нашествии", которое испытала впервые в жизни.

Украинская певица, известная как Jerry Heil, наконец призналась, действительно ли она побрилась налысо.

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«Парик, конечно, – заявила девушка. – Я не планировала никого пугать, это должна была быть совершенно другая съемка для социального проекта».

По ее словам, они хотели таким образом заявить о том, как важно держать свои помыслы чистыми, когда везде пытаются «промыть мозг».

«Но когда мы опубликовали это, мы поняли, что это перерастает в какой-то социальный эксперимент. Такого хейтерского нашествия я не испытывала в своей жизни», – заявила Jerry Heil.

«Создать искусственную лысину, чтобы разоблачить человеческую сущность – идея, которую невозможно было спланировать. Но идеально живыми получаются лишь сценарии с импровизацией. Хейтеры – своеобразные мама и папа, строгие воспитательницы в детсаду», – добавила она в своем Instagram.

До этого фанаты певицы никак не могли понять, действительно ли она побрилась, ведь несколько недель назад Jerry Heil обещала сделать это, если не похудеет на три килограмма.

Jerry Heil стала известной как видеоблогерша и кавер-исполнительница благодаря перепевам песен мировых и украинских исполнителей.

Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена «из ее дебютного студийного альбома»Я – Яна".

Певица принимала участие в Национальном отборе на «Евровидение-2020».

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Автор: Катерина Шварц