Несколько недель назад исполнительница обещала побриться налысо, если не похудеет на три килограмма.

Украинская певица, известная как Jerry Heil, шокировала своих поклонников новым образом.

Читайте также"Кривые пальцы, маленькие губы...": певица Jerry Heil откровенно рассказала о своих комплексахИсполнительница разместила в своем Instagram ролик, на котором она полностью лысая.

«Многим же интересно было... Я никак не буду комментировать это...», - заинтриговала Jerry фанатов.

Подписчики певицы поинтересовались, действительно ли она побрилась, ведь несколько недель назад девушка обещала сделать это, если не похудеет на три килограмма.

«Это типа для Хеллоуина такой парик лысый?», «Нет, скажи, что это грим», «Обещания выполнять круто, но... такие роскошные волосы были. Хотя, тебе идет», «Я подумала, что это лысый армянин», - отметили пользователи в комментариях к записи Jerry.

Jerry Heil стала известной как видеоблогерша и кавер-исполнительница благодаря перепевам песен мировых и украинских исполнителей.

Большую популярность ей принесла авторская песня «Охрана, отмена» из ее дебютного студийного альбома «Я – Яна».

Певица принимала участие в Национальном отборе на «Евровидение-2020».

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Автор: УНИАН