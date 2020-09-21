Джей Ло поделилась откровенными снимками / фото instagram.com/jlo
51-летняя певица, актриса и модель Дженнифер Лопес не устает радовать своих поклонников горячими фото.
Читайте такжеПолураздетая Джей Ло показала постельное фотоНа этот раз она опубликовала в Instagram фото в откровенном бикини.
«Отпускные вибрации», – написала Джей Ло в подписи к фото.
На снимке крошечный купальник едва прикрывает ее не по годам соблазнительное тело. Она стоит в воде и задумчиво смотрит в сторону.
Подписчики певицы восхитились ее фигурой и одарили комплиментами в комментариях: «О боже, это невозможно – 51!», «Просто королева», «Невероятно», «Ты просто удивительная», «Выглядишь фантастически».
Дженнифер Лопес снялась в бикини / фото instagram.com/jlo
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