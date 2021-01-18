Певец стал отцом во второй раз.

Известный артист Джастин Тимберлейк стал отцом во второй раз. У него родился сын.

Об этом сообщает Page Six.

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У 39-летнего певца родился сын от Джессики Бил, с которой он в браке с 2012 года. Малыша назвали Финеасом.

"Он классный и такой милый. Никто не спит. Но мы в восторге и очень счастливы. Очень благодарны", - сказал Тимберлейк.

О беременности Джессики никто даже не догадывался, так как пара тщательно это скрывала. В период карантина из-за распространения коронавируса влюбленные чаще всего находились дома. При этом Бил не публиковала фото в полный рост.

Также Тимберлейк рассказал, что их страший сын взволновал ролью брата. Пока ребенку непривычно находиться в новом статусе, но очень нравится.

"Сейчас ему это очень нравится. Фин пока не может ходить или преследовать его, так что посмотрим, что будет дальше", - пошутил счастливый отец.

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Автор: УНИАН