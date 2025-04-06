Инсайдеры рассказали, что происходит со знаменитостью.

Знаменитый канадский артист Джастин Бибер заставил своих поклонников изрядно волноваться за него. Уже длительное время исполнитель не выпускает новых треков, не дает концертов, а также появляется на людях в очень плохом виде. Фанаты бьют тревогу из-за состояния звезды и подозревают, что у него возникли проблемы с психоэмоциональным состоянием.

Как пишет издание Daily Mail, приближенное к певцу лицо подтвердило, что на самом деле с ним не все в порядке. В последнее время Бибер выглядит истощенным и больным, а его поведение показалось нервным и странным для поклонников.

Во время прямых трансляций в Instagram артист признавался, что чувствует разочарование в себе, все чаще не может контролировать эмоции и не чувствует себя счастливым. Более того, по словам инсайдеров, его психическое состояние настолько плохое, что звезда может днями не есть и не спать.

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"Он зашел в тупик. У него маниакальное поведение, он не спит, почти не ест, отправляет безумные сообщения посреди ночи. Часто он не в своем уме, но убежден, что это не так. Он не осознает, насколько нуждается в помощи, и все вокруг него очень обеспокоены", - рассказал источник.

Также стало известно, что его 28-летняя жена - модель Хейли Бибер - обеспокоена состоянием любимого. Бизнесвумен призвала друзей поддержать певца и молиться за ее мужа.

"Она не в состоянии его вытащить из этого. Приближенные к нему люди думают, что даже он сам не в состоянии вытащить себя. Только Бог может ему сейчас помочь. Такое уже бывало, но, видимо, не настолько плохо", - добавил инсайдер.

Сами же супруги публично не комментируют ситуацию и не рассказывают о проблемах в отношениях, которые им в последнее время приписывают. Позже появились разговоры о возможной наркотической зависимости Бибера. Однако его представитель опроверг это и отметил, что причиной его уставшего вида является работа на студии над написанием нового альбома, а также забота о сыне, который требует много внимания. Как известно, пара поженилась в 2018-м, а в прошлом году у них родился первенец Джек Блюз.

Напомним, ранее поговаривали, что Джастин Бибер может стать банкротом. Знаменитость уже более двух лет не дает концертов. Это негативно сказалось на его финансовом положении, из-за чего у него могут возникнуть проблемы с деньгами.

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