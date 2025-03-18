Джастин Бибер на грани развода с женой: названа причина

Пара не может прийти к согласию в одном вопросе.

Канадский певец Джастин Бибер на грани развода с супругой - моделью Хейли Бибер. Как сообщают источники западным СМИ, они не могут прийти к согласию в вопросе религии.

По словам инсайдера в комментарии Daily Mail, Хейли разочарована церковью Churchome, которую они посещают длительное время.

"Они сейчас принимают важное решение относительно своей церкви. Их семимесячный сын стал катализатором, поскольку заставил Хейли взглянуть на жизнь и религию внимательнее", — сообщил источник.

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Также отмечается, что для супруги Бибера вопрос религии является очень важным. Как-то она даже сказала, что не вышла бы замуж за Джастина, если бы не почувствовала с ним христианскую связь.

Вероятно, сейчас Джастин не поддерживает свою супругу, поэтому у них возникают разногласия. А Хейли в свою очередь хочет убедиться, что их сын растет с "правильными ценностями и убеждениями".

Отметим, Джастин и Хейли официально расписались в 2018 году. В мае 2024 года в социальных сетях пара объявила, что ожидает появления на свет ребёнка. 22 августа 2024 года у них родился сын Джек Блюз Бибер.

Напомним, ранее Джастин Бибер подогрел слухи о разводе с моделью.

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