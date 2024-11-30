У певца есть проблемы с деньгами.

Известный канадский певец Джастин Бибер, который в этом году впервые стал отцом, на грани банкротства. Об этом пишет издание RadarOnline.

По словам инсайдеров, артист уже два года не выступает на сцене. А это негативно сказалось на его финансовом положении и он может стать банкротом.

"Дела Джастина идут не очень хорошо. Без стабильного денежного потока он не сможет долго поддерживать свой экстравагантный образ жизни. Сейчас он так активно тратит деньги, будто завтра не наступит", - отметил инсайдер.

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Он также рассказал, что улучшить ситуацию мог бы большой тур, однако Джастин пока не собирается этого делать из-за проблем со здоровьем.

Что известно о болезни Джастина Бибера

Четыре года назад Бибер публично рассказал о своей борьбе с болезнью Лайма. Симптомы были такими: сильная усталость, проблемы с кожей, мышечные боли, а также изменения настроения, которые неправильно интерпретировали как психологические проблемы. Также в 2023 году у Джастина диагностировали синдром Рамсея-Ханта - это вирусное поражение кожи наружного уха в виде сыпи и боли в ухе.

Напомним, ранее Джастин Бибер впервые показал 3-месячного сына.

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