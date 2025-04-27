У артиста недавно умер дедушка.

Известный канадский артист Джастин Бибер, у которого, по словам инсайдеров, сейчас серьезные проблемы с психическим состоянием, рассказал о потере родного человека.

В своем Instagram артист сообщил, что умер его дедушка Брюс Дейл. Сколько ему было лет и что стало причиной смерти - Джастин не отметил, однако решил опубликовать архивное фото с близким человеком. На снимке маленький певец держит за щеки дедушку и улыбается ему.

"Я всегда брал все твои деньги. Я помню, как ты мне говорил, что бабушка дала тебе 20 долларов на неделю! Я всегда убеждал тебя потратить деньги на перекусы во время хоккейного матча в пятницу вечером. Ты всегда мне их дарил", - трогательно написал Бибер.

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Он также добавил, что надеется увидеться когда-нибудь снова с дедушкой на небесах и очень скучает по нему.

"Я буду скучать по тебе. Мне будет больно. Но я буду сидеть и вспоминать все те замечательные дни, которые мы провели вместе", - подчеркнул артист.

Напомним, ранее жена Джастина Бибера - Хейли Бибер - сообщила о проблемах со здоровьем. 28-летняя женщина призналась, что у нее обнаружили кисту яичников.

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