Известная украинская певица Джамала впервые за долгое время показала сразу трех сыновей и мужа.
Сегодня, 24 января, самому младшему сыну артистки исполнилось восемь месяцев. По случаю праздника звездная мама решила поздравить малыша и опубликовала новые семейные фотографии в своем Instagram.
К слову, на снимках Джамала позирует с мужем Бекиром и тремя общими сыновьями: 6-летним Эмиром, 4-летним Селимом и 8-месячным Алимом. Семья выбрала для фотосессии образы в одинаковом цвете.
"Восемь месяцев. Безусловная любовь", - подписала семейные кадры Джамала.
Кстати, исполнительница решила пока не показывать лицо третьего сына публично.
Реакция сети
Поклонники звезды засыпали комплиментами ее семью под фото:
- "Какие котики! Обожаю"
- "Вы замечательные!"
- "Моя любимая семья"
- "Это прекрасно! И малыши, как мамины жучки"
- "Какие же вы классные, счастья вашей семье".
Напомним, ранее украинская ведущая Лилия Ребрик поздравила младшую дочь Аделину с 10 месяцами.