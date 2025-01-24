Джамала показала новые семейные фотографии / фото инстаграм Джамалы

Известная украинская певица Джамала впервые за долгое время показала сразу трех сыновей и мужа.

Сегодня, 24 января, самому младшему сыну артистки исполнилось восемь месяцев. По случаю праздника звездная мама решила поздравить малыша и опубликовала новые семейные фотографии в своем Instagram.

К слову, на снимках Джамала позирует с мужем Бекиром и тремя общими сыновьями: 6-летним Эмиром, 4-летним Селимом и 8-месячным Алимом. Семья выбрала для фотосессии образы в одинаковом цвете. 

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"Восемь месяцев. Безусловная любовь", - подписала семейные кадры Джамала.

Кстати, исполнительница решила пока не показывать лицо третьего сына публично.

Скриншот поста Джамалы
Муж и дети Джамалы / фото инстаграм Джамалы
Джамала с мужем и детьми / фото инстаграм Джамалы

Реакция сети

Поклонники звезды засыпали комплиментами ее семью под фото:

  • "Какие котики! Обожаю"
  • "Вы замечательные!"
  • "Моя любимая семья"
  • "Это прекрасно! И малыши, как мамины жучки"
  • "Какие же вы классные, счастья вашей семье".

Напомним, ранее украинская ведущая Лилия Ребрик поздравила младшую дочь Аделину с 10 месяцами.

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