Украинская певица Джамала показала младшего сына Селима и впервые "засветила" лицо малыша.
Звезда 19 марта поделилась видео в Instagram, которым поздравила 9-месячного Селима, говорится в сюжете ТСН.
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В подписи к видео певица написала "Верю в тебя". Отмечается, что в новом альбоме Джамалы, который певица выпустила неделю назад, одна из песен имеет такое же название.
В ролике можно увидеть не только Селима, а и мужа Джамалы и их старшего сына - Эмира, которому через 8 дней исполнится три года.
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