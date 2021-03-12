Джамала отметила, что это очень особенный для нее альбом.

Украинская певица Джамала выпустила новый студийный альбом под названием "Мы".

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"Это очень особенный для меня альбом. И не только потому, что в нем поднимаются личные темы, а еще и потому, что он вдохновлен людьми, нашими с вами чувствами", - написала Джамала.

Песни, которые вошли в альбом, исполнительница описала так: «Любовь, сила, благодарность, вера и прощение». Она добавила, что есть в альбоме и другие эмоции - немного легкомыслия и капелька разочарования.

Описывая альбом, она отметила, что лейтмотивом всех композиций является благодарность, вера в себя, в своих детей, чтобы из них могли вырасти настоящие люди.

"Чтобы полюбить себя, нужно иметь силу, которая и есть у нас внутри. Но мы постоянно слушаем других, словно кто-то может лучше знать, как нам жить. Сила в тебе! Любовь в тебе! Вера в тебе!"", - написала певица.

Творчество Джамалы

26 февраля вышел новый сингл Джамалы под названием "Вдячна".

Джамала победила на Евровидении в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню под названием "1944" о депортации крымскотатарского народа.

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Автор: Ирина Погорелая