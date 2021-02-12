Поклонники присоединились к поздравлению.

Известная украинская певица Джамала трогательно поздравила маму с днем рождения, опубликовав редкие семейные снимки.

На фото Джамала позирует рядом со своей мамой.

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"Мой лучший партнер в каждом закулисье. Мой любимый день. Мой лучший водолей! Обожаю! С Днем рожденья!" - написала певица в своем Instagram.

Поклонники присоединились к поздравлению:

"Поздравляю! Спасибо маме за такую талантливую дочь", "Крепкого здоровья вашей мамочке", "С Днём Рождения вас. Всего вам самого наилучшего, светлого, доброго", - написали фолловеры.

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Автор: Екатерина Лиманская