Артистка умилила семейным контентом в сети.

Украинская певица Джамала показала сразу трех своих сыновей.

Артистка опубликовала в своем Instagram новые семейные фотографии. На них Джамала с мужем и сыновьями позируют на камеру. Все вместе они праздновали день рождения старшего сына Эмира-Рахмана. Мальчику на днях исполнилось 7 лет.

"С днем рождения, наш сын Эмир-Рахман! Будь счастлив, добр и не забывай об уважении к нам! С днем рождения, наш Эмир", - подписала кадры исполнительница.

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Кстати, звездная мама организовала настоящий праздник имениннику с аниматорами, шариками и тортом.

К слову, Джамала уже более семи лет состоит в браке с мужем Бекиром. У супругов есть трое общих сыновей: Эмир, Селим, которому 4 года и Алим, которому уже 10 месяцев.

Напомним, ранее Джамала впервые призналась, сколько килограмм набрала после третьей беременности. Артистка отметила, что нужно дать себе время для восстановления и не обращать внимания на критику окружающих.

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