Исполнительница также высказалась о Нацотборе и назвала его недостатки.

Известная украинская певица Джамала, которая представила Украину на Евровидении в 2016 году и одержала победу с песней "1944", честно призналась, готова ли снова поехать на конкурс как участница. Артистка также объяснила, какие недостатки у украинского Нацотбора.

В интервью для проекта "Музрум" знаменитость отметила, что в ближайшее время не планирует снова пробовать свои силы в Евровидении. Она не хочет больше представлять нашу страну на шоу, поскольку, по ее мнению, уже донесла месседж, который планировала. Сейчас ее вполне удовлетворяет роль жюри в Нацотборе.

Правда, Джамала считает, что в последнее время на украинский конкурс приходят артисты, у которых есть или замечательный голос, или невероятная песня. Проблема в том, что часто эти два аспекта не сочетаются, а это главный критерий для успеха на международной арене.

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"Нет, точно не хотела бы (вернуться на Евровидение - УНИАН). Так получилось, что я уже несколько лет подряд сижу в жюри Нацотбора и наблюдаю такую тенденцию: у кого-то есть голос, нет песни. У кого-то есть песня и нет голоса. Все забыли, что это конкурс песни. Сначала говорят: Украина, "1944", а потом уже кто. Вот реально важный момент, что ты вообще хочешь сказать, почему ты пришел сюда. Дальше это нужно исполнить. К чему я это, считаю, что я уже сказала, что хотела на этом конкурсе. Пока что так", - поделилась исполнительница.

Как известно, в 2016-м песенное шоу проходило в Стокгольме, Швеция. Там звезда покорила европейское сообщество своим невероятным голосом и чувствительной песней. В ней она спела о депортации крымских татар во времена Сталина.

Несмотря на то, что Джамала пока сама не хочет ехать на Евровидение, ранее она рассекретила, кого из украинских певиц хотела бы увидеть на конкурсе. Она считает, что Украину могли бы представить Юлия Санина, KOLA и Tayanna, а также Тина Кароль.

Напомним, ранее представители Украины Ziferblat на "Евровидении-2025" показали новую версию конкурсной песни. Трек артистов "Bird of Pray" получил новое звучание. Они рассказали, что изменили в композиции.

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