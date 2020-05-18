"Очень личная история": Джамала поделилась историей о депортированной из Крыма в 1944 году прабабушке (фото)

Сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, певица Джамала рассказала о прабабушке, которую в 1944 году депортировали из Крыма.

«Хочу рассказать вам о 18 мая 1944. Это очень личная история. Это трагедия моей семьи. Утром 18 мая мою прабабушку Назилхан с пятью маленьким детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азию. В то время когда она ждала мужа с войны. Ехали они в ужасных условиях почти две недели. Маленький ребенок, доченька, к сожалению, умерла в дороге. Девочку не дали похоронить, советские солдаты забрали ее у матери», - рассказала Джамала в Instagram.

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Певица добавила, что родители рассказывали ей историю того дня, когда произошла депортация.

«Мне повезло, я знала свою прабабушку, ребенком общалась с ней. Хотя я была очень маленькой, чтобы расспросить больше. Но я помню, что мои дедушка и бабушка, мои родители рассказывали историю этого дня. Чтобы мы с сестрой знали и помнили. Много людей погибло, пропали без вести, не родились... Переписана и утеряна настоящая история, уничтожена архитектура, культура. Невозможно оценить все потери. Меньшее, что мы все можем сделать - помнить», - написала Джамала.

Также, по словам Джамалы, до аннексии Крыма ежегодно она с отцом ездила на митинг в Симферополь.

«У нас с папой была традиция - каждое 18 мая мы ездили на митинг в Симферополь. Это был не только День памяти, это был день встреч. Много родственников, друзей встречались на площади. Очень хочу, чтобы мой сын, как когда-то и маленькая я, приходил на площадь в Крыму и чествовал память погибших. Чтобы он знал и помнил историю крымскотатарского народа», - написала певица и поделилась фотографиями двухлетнего сына Эмир-Рахмана в вышиванке с украинским и крымскотатарским флагами в руках.

Пост Джамалы прокомментировала и ее мама Галина: «Каждый год 18 мая в 4 утра в Крыму, с. Кучук-Узень (Малореченское), я выхожу на улицу и хочу представить, что пережил народ, какой ужас, какую бесчеловечность. Как вообще можно было пережить эту боль, эту гнусную несправедливость».

«У бабушки в то время было 4 сына Айяр (твой дедушка), Айдер, Сейяр, Исмет и маленькая трехгодичная доченька Сусаночка, которая заболела и умерла в вагоне. И этого ребенка не дали даже похоронить, а вырвали из рук, выбросили по дороге из вагона. А в это же время муж, отец этих детей сражался на войне. Это просто бесчеловечно! Это никогда нельзя забыть! И это никогда нельзя простить! Вечная память всем погибшим! Низкий поклон всем, кто выжил, кто пережил эти страшные годы!», — добавила мама певицы.

*** 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.