Британское издание The Sun опубликовало рейтинг самых сексуальных лысых мужчин, который возглавил принц Уильям. А вот Джонсону досталось девятое место.
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В Твиттере Джонсон заявил, что первое место должно принадлежать американскому комику Ларри Дэвиду, а не внуку королевы Елизаветы II.
"Как, черт возьми, такое могло произойти, когда у Ларри Дэвида все еще есть пульс?! Требую пересчета", - написал Джонсон.
Отметим, что Ларри Дэвид - это американский актёр, сценарист, комик и продюсер. Известен как сценарист и исполнительный продюсер телесериала "Сайнфелд", сценарист шоу "Комедианты", создатель и исполнитель главной роли сериала "Умерь свой энтузиазм".
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