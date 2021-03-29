В рейтинге первое место занял принц Уильям.

Британское издание The Sun опубликовало рейтинг самых сексуальных лысых мужчин, который возглавил принц Уильям. А вот Джонсону досталось девятое место.

Читайте такжеПринц Уильям признан самым сексуальным лысым мужчиной в мире

В Твиттере Джонсон заявил, что первое место должно принадлежать американскому комику Ларри Дэвиду, а не внуку королевы Елизаветы II.

"Как, черт возьми, такое могло произойти, когда у Ларри Дэвида все еще есть пульс?! Требую пересчета", - написал Джонсон.

Отметим, что Ларри Дэвид - это американский актёр, сценарист, комик и продюсер. Известен как сценарист и исполнительный продюсер телесериала "Сайнфелд", сценарист шоу "Комедианты", создатель и исполнитель главной роли сериала "Умерь свой энтузиазм".

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич