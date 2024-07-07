Репьяхова травмировалась за границей.

Жена известного певца Виктора Павлика - блогерша и бизнесвумен Екатерина Репьяхова - рассказала, что на днях с ней случилось несчастье. Во время отдыха за границей звезда сети травмировала ногу.

Вместе с 3-летним сыном Михаилом и мамой Екатерина поехала в Израиль в отпуск к родственникам, которые там живут. Однако накануне, 6 июля, с блогершей произошел неприятный инцидент. Женщина получила серьезную травму.

Сначала во время пребывания на пляже Репьяхова ушибла палец на ноге, а потом прямо на место ранения упал тяжелый стул. Бизнесвумен говорит, что боль была просто невыносимой.

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Более того, болел не только палец, а почти вся нога. Из-за травмы Екатерина отменила все рабочие планы и оправляется от пережитого. Она поделилась кадрами травмированной ноги и призналась, что до сих пор плохо себя чувствует.

"Все никак не могу прийти в себя. Меня тошнит и кружится в голове. Вчера я почувствовала адреналин. В этот вечер, когда мы были на пляже, я ушибла палец на ноге. Он отек, но это было достаточно терпимо и я не зацикливалась на этом. Вчера Миша бесился и упал со стула. Этот тяжелый стул полетел мне на тот палец. Это просто адская боль, вы бы видели, как я орала. Вчера у меня болела нога до колена. Очень-очень сильно. Сегодня перенесла консультации", - рассказала Репьяхова.

Напомним, ранее Виктор Павлик с женой трогательно поздравили сына с днем рождения. Мальчик получил сюрприз от родителей.

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