Женщину скрутили судороги, а врачи "скорой" ничему не могли ей помочь.

Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко, юрист Инна Мирошниченко, рассказала о неприятном инциденте. Недавно ей стало очень плохо, однако "скорая" ничем не могла ей помочь.

Все произошло после свадьбы друзей звездной пары. Мирошниченко и ее жена не употребляли алкоголь и рано пошли спать, ведь должны были заботиться о трех своих детях. Посреди ночи избранница ведущего почувствовала, что с ней творится что-то плохое.

"Начинает все болеть. Холодно. Тело обжигает холодом (это не озноб). Я пытаюсь встать и дойти до ванной, согреться... Меня начинает парализовать. Я вижу, как конечности белеют и скручиваются. Тим это почувствовал, пришел ко мне. Быстро отнес на кровать и побежал за помощью. Началось рвота, вызвали скорую", - рассказала Мирошниченко.

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По словам жены ведущего, "скорую" она ждала 90 минут. В течение этого времени ей помогали друзья, они не давали женщине потерять сознание. Впрочем, когда врачи приехали, они лишь предложили госпитализацию.

"Я думала, выдержит ли сердце такие судороги... Приехала "скорая" ни с чем! Не то, что дефибриллятора не было, даже термометра", - рассказала женщина.

Мирошниченко отказалась ехать в больницу, потому что до утра там не было бы тех, кто мог бы ей помочь. Кроме этого, женщина не хотела тратить на дорогу столько времени. После этого жене ведущего помогла одна из подруг, которая оказалась врачем.

"Она обколола меня чем-то. Меня отпустило и я уснула. Почему не давала сделать этого раньше: потому что хотела, чтобы мне диагностировали причину. Анализы и так далее. А не рандомно колоть. Но выбора не было. По состоянию на сейчас я здорова. Что это было - неизвестно", - добавила избранница Мирошниченко.

Женщина пошутила, что для путешествий за город обязательно нужно приглашать с собой врача, ведь "скорая" может оказаться совсем не быстрой.

Инна и Тимур Мирошниченко - что известно об их отношениях

Ведущий и его избранница поженились в 2018 году. Пара воспитывает троих детей. Сначала Инна Мирошниченко родила дочь. Потом на свет появился их сын. Недавно звездная пара усыновила ребенка. Маленького мальчика Марселя они забрали из детдома.

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