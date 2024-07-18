Екатерина Репьяхова несколько раз встречалась с полицейскими.

Жена заслуженного артиста Украины Виктора Павлика - Екатерина Репьяхова - попала в неприятный казус по дороге из Израиля в Украину.

Об этом она сообщила своим поклонникам в сети Instagram. Границу она пересекала в Молдове, где и оставила машину на парковке, чтобы впоследствии улететь самолетом.

Звездная жена возмутилась, что за 26 дней пребывания ее машины на паркинге она заплатила 26 тысяч гривен.

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"На Молдову я очень зла! Более 26 тысяч гривен - стоимость паркинга за 26 дней. Я считаю, что это использование нашего положения в своих целях. В следующий раз всеми силами я буду стараться обходить эту страну", - рассказала Репьяхова.

Кроме кругленькой суммы, жену Павлика ожидал еще один инцидент. Ее дважды остановила местная полиция. В первом случае она забыла приобрести виньетку, которая позволяет ездить по дорогам Молдовы, в другом - за превышение скорости.

"Два раза останавливала полиция. Все хотят взятку!" Первый раз - у нас не было виньетки, второй раз - полиция увидела в базе превышение скорости на 12 км 2023 года. Они просто выпрашивают на лапу! Это ужас", - отметила она.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика получила серьезную травму.

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