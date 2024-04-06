Пиарщица отметила, что бояться возвращаться в относительно безопасные регионы Украины на третий год войны - это смешно и непонятно для нее.

Жена Анатолия Анатолича, пиарщик Юлия Яцечко, более известная как Юла, после начала полномасштабного вторжения около года прожила с детьми во Франции. Однако в марте прошлого года женщина вернулась в Киев и теперь живет в реалиях войны.

Пиарщик поделилась, почему все же решила вернуться в Украину и высказались о женщинах, которые до сих пор живут со страхом выезда из-за границы.

"Во-первых, уровень страха у каждого свой. Во-вторых, уровень шансов у каждого свой: кто-то не видел Европу, кто-то задержался, у кого-то там сложилась какая-то своя жизнь, а здесь не складывалась, кого-то встретил. Мне очень важно быть дома. Дома мне спокойнее, чем за границей просто в разы. Я дома чувствую, какую я могу принести пользу, и меня это вдохновляет. Что я не пересиживаю", - рассказала Юла в подкасте "Олега Френды".

По ее мнению, нормальным является страх в первый год войны, когда не понятно что будет дальше и, как будут разворачиваться события. Однако, как говорит пиарщик, на третий год российской вооруженной агрессии бояться возвращаться домой - странно:

Я не говорю о территориях, куда реально нельзя вернуться и некуда возвращаться. Я говорю о Киеве, где я живу, где дети ходят в школу, музыкальную школу, все нормально. Когда говорят, что мы боимся возвращаться - это уже смешно. Наверное, это уже какие-то отговорки. Я понимаю, что там за два года можно построить целую жизнь и оставить ее так же трудно, как и вернуться. Сейчас такая отмазка, что возвращаться в Украину страшно не пройдет, потому что в Украине не страшно.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич в четвертый раз не смог стать на воинский учет.

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