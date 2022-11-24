При этом звезда до сих пор не озвучила свою позицию относительно войны.

Вчера, 23 ноября, Россия устроила массированную атаку по Украине, в том числе пострадал Киев. Жители остались без электроэнергии, воды и связи. Пострадала инфраструктура, а также несколько людей погибли.

Украинские знаменитости сразу же отреагировали на массированный обстрел нашей страны. София Ротару опубликовала в инста-сториз фотографию, на которой видны последствия обстрела в Киеве.

Она добавила эмодзи в виде разбитого сердечка, однако никак не прокомментировала происходящее.

Видео дня

Стоит отметить, что периодически Ротару показывает поклонникам снимки, на которых видны последствия агрессии России. Но с 24 февраля звезда так и не озвучила свою позицию по войне.

Массированный обстрел Украины 23 ноября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что днем 23 ноября РФ запустила по территории нашей страны около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", а также ударные беспилотники.

Наши воины ликвидировали 51 вражескую ракету, а также пять дронов-камикадзе типа "Ланцет".

По сведениям Нацполиции, захватчики попали в 16 объектов инфраструктуры. В результате массированного ракетного удара погибли шесть человек, а десятки - пострадали.

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