Новую песню певица планирует выпустить через несколько недель.

Украинская певица Надя Дорофеева подогрела интерес фанатов к выходу своего нового трека соблазнительным фото, на котором певица позировала без белья.

Кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

"РЕЛИЗ #raznotsvetnaya 18 февраля!!!", - сообщила Дорофеева под снимком.

Читайте также"Мне тупо нравится": Дорофеева призналась в новой зависимости и уже нашла в ней минусНа опубликованном фото певица не смотрит в камеру и позирует, прикрыв лицо волосами. Она одета в широкую накидку нежно-розового цвета с длинным разрезом, в котором видна нога и бедро артистки. Накидку Дорофеева придерживает рукой.

Фанаты остались в восторге от такого анонса. "Надя, ты прекрасна! Считаем дни до релиза", "Надяяяяя! Какая же ты нереальная! А релиз безумно ждём", "Надя ты говорила нам что будешь смелее и ты сдержала своё слово", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Дорофеева резко послала хейтеров за критику внешности.

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