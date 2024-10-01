Таллула с восторгом высказалась о родном человеке.

Дочь знаменито американского актера, звезды "Крепкого орешка" Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур - Таллула - поделилась новыми кадрами неизлечимо больного отца. Женщина публично обратилась к родному человеку в сети.

В своем Instagram 30-летняя звездная дочь опубликовала архивные снимки Уиллиса. На кадрах женщина позирует в объятиях своего папы, а он сам нежно целует дочь. Снимки были сделаны в доме знаменитости. На фото родные показались в домашних образах и мило улыбались на камеру.

В подписи к фотографиям Таллула с восторгом высказалась о звезде Голливуда и в очередной раз подчеркнула, что любит отца и ценит каждую минуту, проведенную рядом с ним.

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"Я так люблю этого человека, что выражать эти чувства даже в некоторой степени трудно, но я так благодарна, что позволяю им пронизывать всю меня, а не отстраняюсь от них! Из вечного архива", - растрогала дочь Брюса.

К слову, в 2023 году у Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию. Эта неизлечимая болезнь ухудшает речь человека и когнитивные способности. Заболевание повлияло на подвижность 69-летнего актера и его психологическое состояние. В сентябре инсайдеры сообщили, что состояние здоровья артиста ухудшилось.

Напомним, ранее дочь Брюса Уиллиса рассказала об отношениях актера с внучкой. Румер Уиллис поделилась историей о первой встрече звезды с малышкой.

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