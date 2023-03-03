Маше Поляковой исполнилось 18 лет.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой показала, как она отпраздновала свой День рождения в Париже. Маша встретила свои 18 лет в компании бойфренда.

Вместе они поселились в апартаментах с окнами на Эйфелеву башню. Маша показала свой праздничный торт и рассказала, что праздновала этот день без родителей. Полякова и ее муж поздравляли дочь по видеосвязи.

"Ну вот и 18 лет. Когда началась война, мне было 16, и тогда мой мир перевернулся, как и у всех украинцев. Желать сегодня можно только одного и это победы. Я никогда не думала, что буду праздновать свой праздник без родителей, не дома, не в своей стране, но это так. Никогда не могла подумать, что буду студентом в Англии и жить в лондонском общежитии, и никогда не думала, что буду так скучать по дому, по своей родине", - написала Маша в Instagram.

Видео дня

Также дочь Поляковой показала страстный поцелуй со своим парнем Артуром. Сама Маша решила не делиться с фанатами другими деталями своего праздника. А вот ее бойфренд показал то, что дочь певицы оставила за кадром.

Так, они отправились в ресторан. Там Маша и ее парень лакомились вином, улитками и мидиями.

"Ну как же без плато с морепродуктами", - рассказал бойфренд девушки.

Напомним, ранее Оля Полякова обматерила Тринчер прямо на камеру.

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