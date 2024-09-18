Анушка поделилась архивными кадрами с актером.

Дочь легендарного французского актера Алена Делона - 33-летняя Анушка - почтила память отца, которого не стало ровно месяц назад. Женщина рассказала о жизни без знаменитости и показала фото с ним.

В своем Instagram Анушка призналась, что тяжело переживает потерю родного человека. Актер был не только отцом для женщины, но и близким другом. Дочь кинозвезды посвятила отцу пост в сети и растрогала обращением к нему.

"Месяц без тебя, и это вызывает у меня тревогу. Месяц без наших моментов, без моей руки в твоей, и так до конца... Месяц скучает по тебе внук. Он говорит мне: "Ты скучаешь по дедушке? Все хорошо. Мама, посмотри на его фото". Уже месяц каждый день около полудня я думаю, что хочу позвонить, как каждый день до этого... Но это было раньше...", - отметила женщина.

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Анушка опубликовала архивные фото с папой, а также она показала фотографию, которая стоит у нее дома в знак памяти об актере. Дочь Делона подчеркнула, что никогда не забудет его и он навсегда останется в ее сердце.

"Я буду скучать по тебе всю жизнь... Ты первый мужчина в моей жизни, который научил меня всему. И тот, кто меня снова научит. Кто продолжит жить долго. Как красиво было сказано 18 августа: "Делон не умер. Он стал вечным", - добавила Анушка.

К слову, Алена умер 18 августа 2024 года. На момент смерти ему было 88 лет. Актера похоронили во Франции, на территории его поместья в Душе. Прощание состоялось 24 августа. Кроме дочери, у Делона также остались сыновья Энтони и Ален Фабьен.

Напомним, ранее мы писали, что дети покойного Алена Делона получили завещание. Стало известно, как распределил наследство актер.

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