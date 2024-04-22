Актер призвал поклонников не волноваться о состоянии его здоровья.

Дочь легенды французского кино Алена Делона – Аннушка Делон – показала фото своего отца. Актер успокоил поклонников и сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо.

На своей странице в Instagram Аннушка опубликовала фотографию 88-летнего Делона, которую она сделала несколько дней назад. Дочь знаменитости поделилась, что они с отцом имели возможность провести совместное время за завтраком.

"В пятницу утром я сфотографировала папу. Себе на память. Позавтракав с ним, я почувствовала неописуемую благодарность. Думаю, что он здесь хорош. Своим вечным стальным боевым ярким взглядом и голубыми глазами он придает мне невероятную силу. Я показала ему это фото, он решил, что оно замечательное. Настолько замечательное, что я спросила его, могу ли поделиться им с вами, его аудиторией, которая беспокоится о нем. Итак, с его согласия, вот оно", – написала под фото Аннушка.

Видео дня

В дополнение, Ален рассказал о своем самочувствии. Актер указал, что пока не жалуется ни на какие проблемы со здоровьем. Он призвал поклонников "не волноваться".

К слову, Ален Делон был признан недееспособным. Такое решение принял суд Франции. Звезду поместили под усиленную опеку из-за споров с его детьми. Следовательно, 88-летний актер не может самостоятельно распоряжаться своим недвижимым имуществом.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной".

Вас также могут заинтересовать новости: