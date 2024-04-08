Он пока не комментирует это решение суда.

Известного французского актера Алена Делона поместили под усиленную опеку из-за споров с его детьми. Такое решение недавно принял суд и запретил также мужчине управлять собственным имуществом. Об этом пишет издание Lefigaro.

Теперь доходы и собственность актера перейдут в распоряжение опекуна, которого назначили судьи. Кто именно это будет - пока держат в тайне. Известно лишь, что соответствующий запрет может длиться 5 лет и более.

Интересно, что адвокаты звезды против такого решения.

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"Мы ставим под сомнение необходимость такой ограничительной и принудительной меры. Мы ждем, подаст ли господин Делон апелляцию или нет", - отметили адвокаты.

Однако сам актер пока не говорит на эту тему публично.

Что известно об Алене Делоне

Ален Делон начал свою актерскую карьеру с 1957 года. За свой талант и красоту он был не только секс-символом европейского кинематографа, но и имеет титул "Самого красивого актера кино за всю историю". Также получил "Пальму чести" на Каннском кинофестивале 2019 за карьерные достижения.

Играл в фильмах "На ярком солнце", "Леопард", "Непокоренный" и в других киноработах.

В начале 2024 года сын Алена Делона заявлял, что его отец на грани смерти. Позже актер настаивал на том, что хорошо себя чувствует и подал иск на сына, ведь устал терпеть его агрессивное поведение. Это привело к громкому семейному скандалу.

Затем 88-летнего Алена признали недееспособным. Тогда судья полностью отстранил потомков Делона от вопросов о здоровье их отца.

Напомним, ранее Ален Делон попал в больницу после похорон бывшей жены.

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