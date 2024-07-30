Сегодня он празднует свой день рожденья.

30 июля известный американский актер, бодибилдер и 38-й губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер празднует свой день рожденья. Мужчине исполнилось 77 лет.

УНИАН вспоминает лучшие фильмы с участием именинника.

Арнольд Шварценеггер с 23 лет начал сниматься в кино. Однако поначалу некоторых режиссеров пугали его чрезвычайно атлетические формы, которые казались неестественными в кадре.

Интересно, что мужчина для некоторых кинолент специально худел, чтобы не казаться таким великаном. Также, стремясь к идеальной актерской работе, Арнольд посещал актерские курсы и тщательно работал над своим акцентом. Однако первые фильмы с ним зрители восприняли сдержанно, поэтому и гонорары мужчины были маленькими. Но после выхода легендарного кино "Терминатор", где Шварценеггер сыграл главную роль, его карьера стремительно пошла вверх. А фраза "I'll be back" стала известной во всем мире.

Наиболее известными проектами актера также считаются такие киноленты: "Терминатор-2", "Терминатор-3", "Командо", "Джуниор", "Подарок на Рождество", "Конан" и многие другие.

Фильм "Терминатор"

Фильм "Джуниор"

Фильм "Командо"

Фильм "Подарок на Рождество"

Фильм "Конан"

К слову, у Арнольда есть немало престижных премий за его актерский талант. В частности: "Золотой глобус", премия Национальной ассоциации владельцев кинотеатров и многие другие награды.

Однако также у него есть антипремии, например, он собрал 8 номинаций в "Золотой малине". Некоторые критики заявляли, что игра "железного Арни", как многие привыкли его называть, оставляет желать лучшего. Но это не мешает Шварценеггеру уже много лет оставаться кумиром для миллионов зрителей.

Напомним, ранее украинская группа "Kalush Orchestra" побывали на мероприятии Арнольда Шварценеггера и сделали совместное фото.

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