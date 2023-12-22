Юная девушка, в частности, сделала татуировку, на которой изображена дата.

Мария Кравец - 20-летняя дочь известной украинской актрисы Елены, похвасталась новыми татуировками.

Девушка у киевского мастера "набила" три небольших изображения и показала результат на своей странице в Instagram в пятницу, 22 декабря. Тату сделаны в стиле минимализм. Одна из татуировок - цифра "1974", изображена на руке красной краской.

Два других изображения - пламя, а также планета Сатурн, на кольце которого нарисованы люди. Последняя татуировка приковывает внимание - на ней можно разглядеть танцующую пару, а также девочку, которая ходит по кольцу планеты, как гимнастка по канату.

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Ранее сообщалось, что Мария Кравец уже не раз делала татуировки.

Помимо татуировок, дочь Елены Кравец также, похоже, любит позировать на камеру. Напомним, в конце сентября прошлого года сообщалось, что девушка обнажилась на камеру. Она на снимках то в одежде, то без майки - правда, прикрывает руками обнаженную грудь.

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