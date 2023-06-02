20-летняя дочь Елены Кравец очаровала фотографиями, сделанными в Киеве. Юная Мария показала свой стильный аутфит, а также показала себя крупным планом без макияжа.
Позировала дочь известной юмористки в черной укороченной кофточке с огромным вырезом. Видно, что под ней нет бюстгальтера. Также образ состоял из легкой шелковой юбки цвета хаки. Дополнила свой look Мария черной сумкой.
Она распустила свои слегка волнистые волосы и уложила их на плечи. Макияж девушка решила не наносить, чтобы продемонстрировать свою естественную красоту.
Поклонники отметили, что 20-летняя Маша очень похожа на свою звездную маму. Кстати, Елена Кравец не пропускает ни одной публикации - она всегда ставит лайки и оставляет дочери комментарии с комплиментами.
Чем занимается дочь Елены Кравец
20-летняя Маша, помимо того, что регулярно радует публику своими стильными снимками, более 10 лет занимается танцами в стиле фристайл. Это можно заметить на видео с ее участием - девушка поражает женственностью и гибкостью.
Также Мария Кравец неоднократно принимала участие в разных танцевальных конкурсах как в нашей стране, так и за границей, за что имеет множество наград.
Напомним, дочь Елены Кравец поразила дерзким стилем.