20-летняя Мария нередко радует своих подписчиков стильными снимками.

20-летняя дочь Елены Кравец очаровала фотографиями, сделанными в Киеве. Юная Мария показала свой стильный аутфит, а также показала себя крупным планом без макияжа.

Позировала дочь известной юмористки в черной укороченной кофточке с огромным вырезом. Видно, что под ней нет бюстгальтера. Также образ состоял из легкой шелковой юбки цвета хаки. Дополнила свой look Мария черной сумкой.

Она распустила свои слегка волнистые волосы и уложила их на плечи. Макияж девушка решила не наносить, чтобы продемонстрировать свою естественную красоту.

Видео дня

Поклонники отметили, что 20-летняя Маша очень похожа на свою звездную маму. Кстати, Елена Кравец не пропускает ни одной публикации - она всегда ставит лайки и оставляет дочери комментарии с комплиментами.

Чем занимается дочь Елены Кравец

20-летняя Маша, помимо того, что регулярно радует публику своими стильными снимками, более 10 лет занимается танцами в стиле фристайл. Это можно заметить на видео с ее участием - девушка поражает женственностью и гибкостью.

Также Мария Кравец неоднократно принимала участие в разных танцевальных конкурсах как в нашей стране, так и за границей, за что имеет множество наград.

Напомним, дочь Елены Кравец поразила дерзким стилем.

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