Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу совершила каминг-аут. Девушка призналась, что она полиаморка.
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20-летняя актриса и певица рассказала, что она состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи и заниматься сексом на стороне.
По ее мнению, моногамия обычно приводит к изменам, тогда как полиамория является более открытым и честным форматом.
«Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого?» - поразмышляла Смит.
Она добавила, что в своем кругу общения полиаморна только она, отметив, что у ее друзей гораздо больше секса, чем у нее самой.
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