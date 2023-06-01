Актриса поздравила ее с днем рождения.

Известная украинская актриса Ольга Сумская публично обратилась к своей старшей дочери Антонине Паперной, которая живет со своим мужем в РФ и ничего не говорит о войне. Артистка поздравила ее с днем рождения. 1 июня Паперной исполнилось 33 года.

Сумская опубликовала в Stories редкие фото с дочкой. На них они позируют с цветами и праздничным тортом. Очевидно, во время празднований до полномасштабной войны, когда Паперная еще ездила в Украину.

Актриса назвала дочь "родненькой" и написала, что она ее любит. Сумская неоднократно говорила, что не станет отказываться от Паперной из-за того, что она не высказывает свою позицию относительно войны публично.

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"Доченька! С днем рождения, родненькая! Моя любовь", - написала Сумская.

Что известно об Антонине Паперной

Старшая дочь Ольги Сумской уже давно работает и живет в РФ. Там она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча и родила от него детей. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Паперная не высказала свою позицию. За это пользователи начали "травить" не только ее, но и ее мать.

Сумская заявляла, что никто не имеет права ей указывать, как реагировать на эту ситуацию. Она не отказывается от дочери и говорит, что та "не просто так" молчит.

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