Она пока скрывает свою беременность.

Дочь известного американского актера и политика Арнольда Шварценеггера - Кэтрин - беременна. Она скоро станет мамой в третий раз. Об этом рассказал инсайдер изданию People.

Интересно, что пока 34-летняя женщина официально не комментирует будущее пополнение в семье. На каком она месяце беременности - пока неизвестно.

К слову, недавно Кэтрин вместе с мужем Крисом Праттом показали, как отдыхают за городом. В частности, она опубликовала совместные фото с детьми, которые ездят верхом на лошадях. Правда, снимки были сделаны со спины, поэтому трудно рассмотреть ее округлый животик.

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"Вещи, которые делают меня счастливой: пасмурное утро, а затем посещение конюшни", - подписала Кэтрин.

Кстати, дочь Арнольда Шварценеггера начала отношения с актером Крисом Праттом в 2018 году. Через год они отпраздновали свадьбу, а позже у них родился первый ребенок. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей: 3-летнюю Лайлу Марию и 2-летнюю Элоизу Кристину. Также у Криса есть 11-летний сын Джека от предыдущих отношений.

Напомним, недавно возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу показала положительный тест на беременность, однако мужчина возмутился ее поведением.

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