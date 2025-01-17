Мужчина в прошлом году стал многодетным отцом.

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик впервые прокомментировал свой новый статус многодетного отца после рождения третьего сына.

Артист долгое время скрывал беременность жены Ирины. Пара сказала о том, что ждет пополнения лишь в августе прошлого года, а уже на Рождество Дмитрий опубликовал семейное фото с тремя детьми.

До сих пор супруги не рассекречивают дату рождения малыша, но певец решил поделиться эмоциями от появления нового члена семьи.

"Это всегда огромное счастье. Я - отец троих детей. Трех пацанов. Команда Fortnite закрыта. Это очень круто. Каждый раз как новую жизнь проживаешь", - подчеркнул Монатик в YouTube-шоу "Еда Дурнева".

Он также добавил, что сейчас работает над новым альбомом. По словам Дмитрия, именно рождение третьего сына вдохновило его на творчество.

"Когда появляется новый ребенок, то дописывается альбом легче".

К слову, Дмитрий и Ирина более 10 лет в браке. Они воспитывают троих сыновей: 9-летнего Данила, 7-летнего Платона и новорожденного малыша, имя которого пока держат в секрете.

Напомним, недавно певец Позитив впервые стал отцом. У него и его жены Юлии Сахневич родилась дочь, которую назвали Марией.

Вас также могут заинтересовать новости: