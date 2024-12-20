Мужчина объяснил свою позицию.

Украинский певец, хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко признался, с какими бы артистками не смог выступать на одной сцене.

Не секрет, что Коляденко достаточно давно в шоу-бизнесе. Однако сейчас, во время полномасштабной войны, он тщательно выбирает предложения по выступлениям, чтобы не попасть на одну сцену с представителями страны-агрессора.

"Ни с кем не выйду из р*шки. Если мне скажут, то я не поеду. А если меня обманут и он там будет (кто-то) - я не выйду на сцену", - ответил Коляденко в шоу NABARI.

Также Дмитрий не скрывает, что со многими украинскими звездами в дружеских отношениях. Однако после 24 февраля 2022 года мнение о некоторых артистах у него изменилось. В частности, он отметил, что не понимает тех известных мужчин, которые сейчас отсиживаются за границей.

"У меня дружеские отношения со всеми. Мне просто не нравятся ребята, которые сейчас, в войну, сидят за границей. Потап, Винник, Влад Яма - не поеду с ними выступать. Делайте то, что хотите! А я работаю в Украине".

К слову, Олег Винник, Потап и Влад Яма выехали в начале войны из Украины. Винник находится в Германии, Потап часто публикует фото из Испании, а Яма вместе с семьей живет в США.

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко позвонил Ирине Билык прямо во время шоу.

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