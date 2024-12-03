Мужчина редко выходит на связь с подписчиками.

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который в начале полномасштабной войны ушел в ВСУ, показал новые фото с фронта.

Мужчина решил опубликовать снимок в своем Instagram.

На фото Дикусар одет в военную форму и стоит на фоне стены.

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"Думы мои, думы... Не буду много писать, потому что снова обзовут "разжигателем межнациональной розни" и удалят пост. Просто напоминаю, что мы одно целое, я вас люблю и это никому не изменить, мои смелые и сильные украинцы. Наше солнце восходит!" - написал хореограф.

Реакция подписчиков

В комментариях Дмитрия поддержали его друзья, коллеги и подписчики.

"Дмитрий! Гордимся тобой", - написал ведущий Юрий Горбунов

"Спасибо друг! Береги себя", - добавил хореограф Женя Кот

"Слава Богу, дали о себе знать. Много людей переживает за Вас. Вы мужественный и целостный человек, талантливый и красивый мужчина. Спасибо за то, что вы делаете", - подчеркнула подписчица

"Мы вас любим и ждем!" - добавила другая пользовательница.

Напомним, ранее известный хореограф-военный Дмитрий Дикусар рассказал, как встретил свой день рождения на фронте.

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