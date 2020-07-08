Экс-"холостяк" Дмитрий Черкасов празднует годовщину с супругой

Дмитрий и Александра уже 3 года вместе.

Экс-"холостяк", пловец Дмитрий Черкасов празднует третью годовщину совместной жизни с супругой Александрой. Девушка очень трогательно поздравила любимого с такой знаменательной датой.

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"Говорят, любовь живет три года! Мы готовы доказывать обратное!!! 4 let’s STAR! 08.07.2017. Ты впервые пригласил меня на свидание. С того дня мы не расставались! Наш путь был сложный, но самый счастливый!!! Мы встретились с тобой в день Семьи и стали самой Любящей Семьей. Сегодня мы должны были быть в Париже, купив билеты ещё в декабре, но карантин диктует свои правила. Я знаю, это будет волшебный день, ведь важно "с кем", а не "где"! Поздравляю всех с Днём Семьи и принимаю поздравления с Нашим Днём", - написала Саша.

Как сообщал УНИАН, герой "Холостяка 10" Макс Михайлюк показал свою новую девушку.

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